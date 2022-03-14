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Ізраїль погодився бути посередником між Україною та Росією, - Єрмак

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Ізраїль, Понеділок 14 березня 2022 10:50
Ізраїль погодився бути посередником між Україною та Росією, - Єрмак Фото: очільник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль погодився виступити посередником на переговорах між Україною та Росією. Крім того, Ізраїль візьме участь в гуманітарній складовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - заявив Єрмак.

Крім того, Ізраїль дозволить в'їзд родичам українців, що вже знаходяться на території країни.

Нагадаємо, сьогодні запланований четвертий раунд переговорного процесу між Україною та Росією.

Перед початком перемовин Михайло Подоляк заявив, що Росія досі знаходиться ілюзії і виправдовує насилля над українцями.

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