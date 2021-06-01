Израиль снял все карантинные ограничения, кроме ношения масок
В Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом отменены все карантинные ограничения. Обязательным остается ношения масок в помещениях.
Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены.
Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе, передает представитель Минздрава.
"Зеленый пропуск" - это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а "фиолетовый стандарт" регулировал работу общественных учреждений и заведений.
Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запреты на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по COVID-19.
Напомним, Израиль может запретить своим гражданам путешествовать в другие страны, в том числе в Украину. Такое решение могут принять из-за угрозы завоза новых штаммов коронавируса.
Кроме того, в Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса, даже у тех, кто вакцинировался от COVID.