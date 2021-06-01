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Израиль снял все карантинные ограничения, кроме ношения масок

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Израиль, Вторник 01 июня 2021 02:29
Израиль снял все карантинные ограничения, кроме ношения масок Фото: Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом отменены все карантинные ограничения. Обязательным остается ношения масок в помещениях.

Об этом сообщает радио "Кан".

Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены.

Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе, передает представитель Минздрава.

"Зеленый пропуск" - это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а "фиолетовый стандарт" регулировал работу общественных учреждений и заведений.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запреты на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по COVID-19.

Напомним, Израиль может запретить своим гражданам путешествовать в другие страны, в том числе в Украину. Такое решение могут принять из-за угрозы завоза новых штаммов коронавируса.

Кроме того, в Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса, даже у тех, кто вакцинировался от COVID.

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