Ізраїль зняв всі карантинні обмеження, крім носіння масок

В Ізраїлі через стабільно низький рівень захворюваності коронавірусом скасовано всі карантинні обмеження . Обов'язковим залишається носіння масок в приміщеннях.

Не продовжені всі обмеження після закінчення їхнього терміну дії 1 червня 2021 року. Необхідність в зеленому пропуску усунена, обмеження фіолетового стандарту скасовані.

Припис про обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях буде залишатися в силі до тих пір, поки не буде вирішено інакше, передає представник МОЗ.

"Зелений пропуск" - це документ про вакцинацію, який раніше був необхідний при відвідуванні низки громадських заходів і закладів, а "фіолетовий стандарт" регулював роботу громадських установ і закладів.

Попри скасування більшості внутрішніх обмежень, в Ізраїлі продовжать діяти заборони на виїзд своїх громадян в країни з максимальним ризиком по COVID-19.