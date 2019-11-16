Израиль и сектор Газа снова обменялись ракетными обстрелами

Ночью 16 ноября из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 2 ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны, в ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Армии обороны Израиля в Twitter.

Как сообщили военные, ночью из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева были выпущены две ракеты. Обе ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

В ответ на обстрел Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

"Сейчас мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - заявили в израильской армии.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Израиль и сектор Газа также обменивались обстрелами. Тогда в ответ на 2 ракеты, запущенные в сторону Израиля, израильские войска атаковали объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Тогда в результате ударов израильской армии по объектам инфраструктуры палестинских боевиков погибли более 30 человек, минимум треть из которых - мирные жители.