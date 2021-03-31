ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль рекомендовал избегать посещения Чечни и признал регион террористической угрозой

Новина українською → Среда 31 марта 2021 07:11
Израиль рекомендовал избегать посещения Чечни и признал регион террористической угрозой Фото: флаг Израиля (pixabay)
Автор: Инна Собора

Совет безопасности Израиля признал Чечню террористической угрозой для своих граждан. Чеченскую республику считают регионом с "очень высокой реальной угрозой".

Об этом сообщается на сайте Совбеза Израиля.

Жителей страны призывают избегать посещения Чечни и приграничных территорий. Однако отмечается, что это предупреждение является исключительно рекомендацией и каждый самостоятельно принимает решение относительно своих поездок.

"Учитывая присутствие и активность террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, Контртеррористическое бюро рекомендует израильтянам избегать посещения Чечни и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи.

РБК-Украина писало, что в России заявили, что на территории Чечни и Ингушетии в 2020 году уничтожили 16 боевиков из так называемой "банды Бютукаева". В их число якобы входили "боевики из Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Израиль Чечня
NEWS
Украина получит дополнительный 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня, - Ляшко
Украина получит дополнительный 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня, - Ляшко
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине