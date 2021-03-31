Израиль рекомендовал избегать посещения Чечни и признал регион террористической угрозой
Совет безопасности Израиля признал Чечню террористической угрозой для своих граждан. Чеченскую республику считают регионом с "очень высокой реальной угрозой".
Об этом сообщается на сайте Совбеза Израиля.
Жителей страны призывают избегать посещения Чечни и приграничных территорий. Однако отмечается, что это предупреждение является исключительно рекомендацией и каждый самостоятельно принимает решение относительно своих поездок.
"Учитывая присутствие и активность террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, Контртеррористическое бюро рекомендует израильтянам избегать посещения Чечни и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи.
РБК-Украина писало, что в России заявили, что на территории Чечни и Ингушетии в 2020 году уничтожили 16 боевиков из так называемой "банды Бютукаева". В их число якобы входили "боевики из Украины".