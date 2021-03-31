Ізраїль рекомендував уникати відвідування Чечні і визнав регіон терористичною загрозою
Рада безпеки Ізраїлю визнала Чечню терористичною загрозою для своїх громадян. Чеченську республіку вважають регіоном з "дуже високою реальною загрозою".
Жителів країни закликають уникати відвідування Чечні і прикордонних територій. Проте наголошується, що це попередження є виключно рекомендацією і кожен самостійно приймає рішення щодо своїх поїздок.
"Враховуючи присутність і активність терористичних організацій в Чечні, які можуть завдати шкоди ізраїльтянам, Контртерористичне бюро рекомендує ізраїльтянам уникати відвідування Чечні і прикордонних територій між Чечнею і Грузією з обох сторін", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова і його сім'ї.
РБК-Україна писало, що в Росії заявили, що на території Чечні та Інгушетії в 2020 році знищили 16 бойовиків з так званої "банди Бютукаева". В їх число нібито входили "бойовики з України".