Ізраїль рекомендував уникати відвідування Чечні і визнав регіон терористичною загрозою

Рада безпеки Ізраїлю визнала Чечню терористичною загрозою для своїх громадян. Чеченську республіку вважають регіоном з "дуже високою реальною загрозою".

Про це повідомляється на сайті Ради безпеки Ізраїлю .

Жителів країни закликають уникати відвідування Чечні і прикордонних територій. Проте наголошується, що це попередження є виключно рекомендацією і кожен самостійно приймає рішення щодо своїх поїздок.

"Враховуючи присутність і активність терористичних організацій в Чечні, які можуть завдати шкоди ізраїльтянам, Контртерористичне бюро рекомендує ізраїльтянам уникати відвідування Чечні і прикордонних територій між Чечнею і Грузією з обох сторін", - йдеться в повідомленні.