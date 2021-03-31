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Ізраїль рекомендував уникати відвідування Чечні і визнав регіон терористичною загрозою

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 07:11
Ізраїль рекомендував уникати відвідування Чечні і визнав регіон терористичною загрозою Фото: прапор Ізраїлю (pixabay)
Автор: Инна Собора

Рада безпеки Ізраїлю визнала Чечню терористичною загрозою для своїх громадян. Чеченську республіку вважають регіоном з "дуже високою реальною загрозою".

Про це повідомляється на сайті Ради безпеки Ізраїлю.

Жителів країни закликають уникати відвідування Чечні і прикордонних територій. Проте наголошується, що це попередження є виключно рекомендацією і кожен самостійно приймає рішення щодо своїх поїздок.

"Враховуючи присутність і активність терористичних організацій в Чечні, які можуть завдати шкоди ізраїльтянам, Контртерористичне бюро рекомендує ізраїльтянам уникати відвідування Чечні і прикордонних територій між Чечнею і Грузією з обох сторін", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова і його сім'ї.

РБК-Україна писало, що в Росії заявили, що на території Чечні та Інгушетії в 2020 році знищили 16 бойовиків з так званої "банди Бютукаева". В їх число нібито входили "бойовики з України".

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