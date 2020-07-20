США ввели санкции против главы Чечни

Фото: Рамзан Кадыров (kremlin.ru)

Под санкции также попали жена Рамзана Кадырова и его дети

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи. Санкции ввели за "грубые нарушения прав человека в Чеченской республике".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"У Департамента есть большой объем проверенной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более 10 лет назад, в частности пытки и казни без суда", - говорится в сообщении.

Кроме Кадырова под санкции попали его жена и две дочери.

При этом отмечается, что речь идет о визовых санкциях - Кадырову и его семье запретят въезд на территорию Соединенных Штатов.

В Госдепартаменте также призвали союзников ввести аналогичные санкции.

Напомним, ранее глава Чечни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео шоу "Квартала 95".

Ранее сообщалось, что у Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус.