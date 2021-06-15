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Израиль развернул "Железный купол" по всей стране и готовится к эскалации

Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа.

"Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", - заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Также сообщается, что армия развернула батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.

Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.

Напомним, марш 10 мая на фоне растущей напряженности в связи с выселением арабов из Восточного Иерусалима положил начало 11-дневным ожесточенным боевым действиям между Израилем и террористами.

После окончания боев ХАМАС предупреждал, что может возобновить их в ответ на марш еврейских ультранационалистов.

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