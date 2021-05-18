Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Минобороны рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа "Железного купола" . Сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

"Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал он.

Как пояснил Таран, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

Напомним, в Украине также планируют по примеру Израиля создать систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. На реализацию планируется потратить около 500 млн гривен.

Как известно, в последние недели Израиль регулярно попадает под ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. Запущенные боевиками ХАМАС ракеты перехватывает система "Железный купол", однако некоторым все же удается долететь до цели.