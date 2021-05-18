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Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран

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Запорожье, Вторник 18 мая 2021 20:01
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран Фото: Андрей Таран, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Минобороны рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа "Железного купола". Сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

Об этом сообщило агентство "Укринформ".

Как пояснил Таран, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

"Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал он.

Напомним, в Украине также планируют по примеру Израиля создать систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. На реализацию планируется потратить около 500 млн гривен.

Как известно, в последние недели Израиль регулярно попадает под ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. Запущенные боевиками ХАМАС ракеты перехватывает система "Железный купол", однако некоторым все же удается долететь до цели.

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Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
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