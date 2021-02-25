Израиль просил США сохранить санкции против Международного уголовного суда, - СМИ

Представители израильских властей, по данным издания, обеспокоены возможными препятствиями, которые может создать отмена рестрикций в рамках усилий Израиля "по прекращению расследования потенциальных военных преступлений" в отношении страны.

Ранее была информация, что США намерены тщательно изучить санкции, введенные предыдущей вашингтонской администрацией в отношении должностных лиц МУС.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля на палестинских территориях.