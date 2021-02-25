RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду, - ЗМІ

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звертався до президента США Джо Байдена. Він просив зберегти дію санкцій, введених відносно Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерела.

Представники ізраїльської влади, за даними видання, стурбовані можливими перешкодами, які може створити скасування рестрикцій в рамках зусиль Ізраїлю "щодо припинення розслідування потенційних військових злочинів" у відношенні країни.

Раніше була інформація, що США мають намір ретельно вивчити санкції, введені попередньою вашингтонською адміністрацією стосовно посадових осіб МКС.

Прокуратура МКС вела попереднє вивчення ситуації в Палестині з 16 січня 2015 року.

20 грудня 2019 року прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда заявила, що за запитом Палестини прокуратура завершила попереднє вивчення і прийшла до висновку, що ситуація задовольняє всім критеріям Римського статуту для відкриття повноцінного розслідування стосовно дій Ізраїлю на палестинських територіях.

Нагадаємо, Окружний суддя в США не дозволила адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду.

У червні 2020 року Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС. Це пов'язано з тим, що вони намагалися розслідувати дії американських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІзраїльСполучені Штати Америки
Читайте також
Байден скасував обмеження Трампа на в'їзд в США
Ізраїль розраховує повернутися до звичайного життя у квітні: розроблений план
Прогноз погоди