Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев

Правительство Израиля приняло решение продлить запрет на въезд иностранцев на территорию страны. Запрет будет длиться до 1 августа.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Согласно распоряжению, запрет коснется людей, которые не являются гражданами или резидентами Израиля.

Запрет изначально был введен в марте, с целью предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, Грузия продлила запрет на международное авиасообщение.

Кроме того, границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля.