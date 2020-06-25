Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців

Уряд Ізраїлю прийняв рішення продовжити заборону на в'їзд іноземців на територію країни. Заборона триватиме до 1 серпня.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Згідно з розпорядженням, заборона торкнеться людей, які не є громадянами або резидентами Ізраїлю.

Заборона спочатку був введений в березні, з метою запобігання поширення COVID-19.

Нагадаємо, Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення.

Крім того, кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.