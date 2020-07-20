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Израиль продлил запрет на въезд иностранцам до сентября

Израиль, Понедельник 20 июля 2020 17:22
Израиль продлил запрет на въезд иностранцам до сентября
Фото: Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Также сохранится 14-дневное обязательство по самоизоляции

В понедельник, 20 июля, Управление аэропортов объявило, что Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц в связи с пандемией. Въезд запрещен даже транзитным пассажирам.

Об этом сообщает издание Israelinfo.

Ограничения связаны с тем, что в настоящий момент Израиль объявлен "красной зоной".

"Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять", - говорится в сообщении.

Также сохранится 14-дневное обязательство по самоизоляции, которое действует с марта для людей, въезжающих в Израиль.

Напомним, ранее в июле Израиль существенно ужесточил карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в этом году из-за коронавируса прибытие десятков тысяч хасидов в Умань является невозможным, заявили в Министерстве иностранных дел.

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