Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземцям до вересня

Також збережеться 14-денне зобов'язання по самоізоляції
У понеділок, 20 липня, Управління аеропортів оголосило, що Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців ще на місяць у зв'язку з пандемією. В'їзд заборонений навіть транзитним пасажирам.
Про це повідомляє видання Israelinfo.
Обмеження пов'язані з тим, що зараз Ізраїль оголошений "червоною зоною".
"В'їзд заборонено навіть транзитним пасажирам, якщо у них немає дозволу від Управління у справах народонаселення та імміграції. Громадяни Ізраїлю можуть повертатися в країну і залишати її, якщо приймаюча країна готова їх прийняти", - йдеться в повідомленні.
Також збережеться 14-денне зобов'язання за самоізоляції, яка діє з березня для людей, що в'їжджають до Ізраїлю.
Нагадаємо, раніше в липні Ізраїль істотно посилив карантин через зростання захворюваності на коронавірус.
Також РБК-Україна писало, що у цьогоріч через коронавірус прибуття десятків тисяч хасидів в Умань є неможливим, заявили в Міністерстві закордонних справ.