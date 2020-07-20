Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземцям до вересня

Фото: Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців (pixabay)

Також збережеться 14-денне зобов'язання по самоізоляції

У понеділок, 20 липня, Управління аеропортів оголосило, що Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців ще на місяць у зв'язку з пандемією. В'їзд заборонений навіть транзитним пасажирам.

Про це повідомляє видання Israelinfo.

Обмеження пов'язані з тим, що зараз Ізраїль оголошений "червоною зоною".

"В'їзд заборонено навіть транзитним пасажирам, якщо у них немає дозволу від Управління у справах народонаселення та імміграції. Громадяни Ізраїлю можуть повертатися в країну і залишати її, якщо приймаюча країна готова їх прийняти", - йдеться в повідомленні.

Також збережеться 14-денне зобов'язання за самоізоляції, яка діє з березня для людей, що в'їжджають до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше в липні Ізраїль істотно посилив карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у цьогоріч через коронавірус прибуття десятків тисяч хасидів в Умань є неможливим, заявили в Міністерстві закордонних справ.