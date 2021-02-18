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Израиль продлил запрет авиасообщения из-за карантина

Автор: Артур Родивилов

В четверг, 18 февраля, Израиль продлил срок действия истекающего 20 февраля положения о прекращении авиасообщения еще на 14 дней. Таким образом ограничения на въезд и выезд из страны будут действовать до 6 марта.

Об этом сообщает 9 Канал.

Для въезда и выезда из страны необходимо получить специальное разрешение в комиссии по исключительным случаям.

Подать запрос на разрешение можно через онлайн-формы на сайтах министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.

В рамках введенных несколько недель назад ограничений приостановлено авиационное сообщение со всеми странами.

Исключением являются "эвакуационные рейсы", на которых возвращают на родину израильтян, вылетевших в США и Европу до введения карантинных ограничений.

Еще одно исключение будет сделано для новых репатриантов: они должны прибыть в Израиль на следующей неделе на шести самолетах из Франции, Украины, РФ, Латинской Америки и Эфиопии.

Отметим, что Израиль является мировым лидером по вакцинации от коронавируса. Уже привито свыше 13% населения.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Израиля обсудит ужесточения текущего карантина.

Кроме того, в Израиле вакцинировали десятую часть населения.

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