Израиль продлил запрет авиасообщения из-за карантина

В четверг, 18 февраля, Израиль продлил срок действия истекающего 20 февраля положения о прекращении авиасообщения еще на 14 дней. Таким образом ограничения на въезд и выезд из страны будут действовать до 6 марта.
Об этом сообщает 9 Канал.
Для въезда и выезда из страны необходимо получить специальное разрешение в комиссии по исключительным случаям.
Подать запрос на разрешение можно через онлайн-формы на сайтах министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.
В рамках введенных несколько недель назад ограничений приостановлено авиационное сообщение со всеми странами.
Исключением являются "эвакуационные рейсы", на которых возвращают на родину израильтян, вылетевших в США и Европу до введения карантинных ограничений.
Еще одно исключение будет сделано для новых репатриантов: они должны прибыть в Израиль на следующей неделе на шести самолетах из Франции, Украины, РФ, Латинской Америки и Эфиопии.
Отметим, что Израиль является мировым лидером по вакцинации от коронавируса. Уже привито свыше 13% населения.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Израиля обсудит ужесточения текущего карантина.
Кроме того, в Израиле вакцинировали десятую часть населения.