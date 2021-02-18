RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль продовжив заборону авіасполучення через карантин

Автор: Артур Родивилов

У четвер, 18 лютого, Ізраїль продовжив строк дії положення про припинення авіасполучення, що закінчується 20 лютого, ще на 14 днів. Таким чином, обмеження на в'їзд і виїзд з країни будуть діяти до 6 березня.

Про це повідомляє 9 Канал.

Для в'їзду і виїзду з країни необхідно отримати спеціальний дозвіл в комісії з виняткових випадків.

Подати запит на дозвіл можна через онлайн-форми на сайтах міністерства закордонних справ, міністерства охорони здоров'я, управління реєстрації населення і глави уряду.

В рамках введених кілька тижнів тому обмежень призупинено авіаційне сполучення з усіма країнами.

Виключенням є "евакуаційні рейси", на яких повертають на батьківщину ізраїльтян, які вилетіли в США і Європу до введення карантинних обмежень.

Ще один виняток буде зроблено для нових репатріантів: вони мають прибути в Ізраїль на наступного тижня на шести літаках з Франції, України, РФ, Латинської Америки та Ефіопії.

Зазначимо, що Ізраїль є світовим лідером з вакцинації від коронавірусу. Вже щеплено понад 13% населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить посилення поточного карантину.

Крім того, в Ізраїлі вакцинували десяту частину населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІзраїльКарантин
Читайте також
У п'яти областях, де росте COVID-захворюваність, посилили контроль за карантином
В Україні продовжили карантин до 30 квітня
Прогноз погоди