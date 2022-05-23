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Ізраїль продовжив візи українським біженцям, а також дозволив працювати

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Тель-Авів, Понеділок 23 травня 2022 16:02
Ізраїль продовжив візи українським біженцям, а також дозволив працювати Фото: Ізраїль продовжив візи українським біженцям, а також дозволив працювати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль автоматично продовжує візи громадянам України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, до 30 червня. Візи будуть продовжені автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

При цьому влада не перешкоджатиме роботі українців у країні.

З початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого понад 28 тисяч українців в'їхали в Ізраїль, приєднавшись до тисяч тих, хто вже перебував у країні на момент початку війни.

Як і більшості в'їжджаючих туристів, українцям була видана тримісячна в'їзна Віза, термін дії якої для самих ранніх прибулих скоро закінчується. Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ, візи будуть автоматично продовжені без необхідності відвідування українськими біженцями будь-яких державних установ.

Те ж саме відноситься і до тих українців, які перебували в Ізраїлі нелегально на початку війни; хоча вони не будуть депортовані, їм заборонено працювати.

Міністр внутрішніх справ Айелет Шакед заявила, що протягом наступного місяця вона повернеться до цього питання і прийме подальше рішення про статус українців, які прибули до Ізраїлю як до, так і після російського вторгнення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців стали біженцями і тимчасово виїхали в сусідні країни.

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