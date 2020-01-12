Израиль призывает Запад усилить санкционное давление на Иран

Премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху призывает западные страны усилить санкционное давление на Иран, а также выразил соболезнования из-за атаки на украинский самолет МАУ вблизи Тегерана. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

Так, Нетаньяху во время заседания кабинета министров страны прокомментировал катастрофу украинского авиалайнера в Иране. Выступая перед министрами своего правительства, он вновь обвинил Тегеран во лжи.

Глава правительства Израиля также выразил сожаление "жертвам обмана и халатности Ирана".

"Иран лгал. Так же, как они врали о своей секретной ядерной программе, они теперь врут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, они его сбили, они знали, что это было сделано неумышленно, но врали они намеренно, они обманули весь мир", - заявил он.

"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию ​​и Германию присоединиться к усилиям США. Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", - добавил премьер-министр.

Напомним, правительство Ирана создало рабочую группу для оказания консульской помощи родственникам жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Вчера власть Ирана официально признала, что самолет МАУ был сбит, но случайно.

Как писало РБК-Украина, Корпус стражей исламской революции (КСИР) считает Израиль союзником США и соучастником операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.