Ізраїль закликає Захід посилити санкційний тиск на Іран

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху закликає західні країни посилити санкційний тиск на Іран, а також висловив співчуття через атаку на український літак МАУ поблизу Тегерану. Про це повідомляє канцелярія глави ізраїльського уряду.

Так, Нетаньяху під час засідання кабінету міністрів країни прокоментував катастрофу українського авіалайнера в Ірані. Виступаючи перед міністрами свого уряду, він знову звинуватив Тегеран у брехні.

Глава уряду Ізраїлю також висловив співчуття "жертвам обману і халатності Ірану".

"Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони тепер брешуть про інцидент з українським літаком. Вони знали з самого початку, що вони його збили, вони знали, що це було зроблено ненавмисно, але брехали вони навмисно, вони обдурили весь світ", - заявив він.

"Я вітаю введення президентом США Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо цього (іранського) режиму. Повинен сказати, що це було зроблено і в зв’язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію і Німеччину приєднатися до зусиль США. Ізраїль не дозволить Ірану розробити ядерну зброю", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, уряд Ірану створив робочу групу для надання консульської допомоги родичам жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Вчора влада Ірану офіційно визнала, що літак МАУ було збито, але випадково.

Як писало РБК-Україна, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) вважає Ізраїль союзником США і співучасником операції по вбивству іранського генерала Касема Сулеймані.