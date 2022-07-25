Израиль призвал граждан не ездить в Умань и уехать из Украины

Чрез войну МИД Израиля призывает своих граждан воздержаться от поездок в Умань и покинуть территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Израиля.
"Из-за войны и боевых действий между российскими и украинскими войсками МИД призывает граждан Израиля избегать поездок на территорию Украины, включая город Умань и окрестности", - говорится в сообщении.
Граждан Израиля, находящихся в Украине, призывают немедленно покинуть границы страны.
Там добавили, что посольство Израиля не может постоянно присутствовать на территории Украины в эти дни, поэтому не может оказывать консульские услуги.
Напомним, Израиль открыл свои границы для наших туристов с 4 июля.
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