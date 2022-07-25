Ізраїль закликав громадян не їздити в Умань і виїхати з України

Чрез війну МЗС Ізраїлю закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Умань і покинути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Ізраїля .

"Через війну та бойові дії між російськими та українськими військами МЗС закликає громадян Ізраїлю уникати поїздок на територію України, включно з містом Умань та околицями", - йдеться в повідомленні.

Громадян Ізраїлю, які перебувають в Україні, закликають негайно залишити кордони країни.

Там додали, що посольство Ізраїлю не може бути постійно присутнім на території України в ці дні, тому не може надавати консульські послуги.