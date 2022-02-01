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Израиль присвоил звание Праведников народа мира еще пяти украинским семьям       

Автор: Сергей Новиков

Израиль присвоил звание Праведников народа мира, которое дается за спасение евреев во время Холокоста, еще пяти украинским семьям. Сегодня прошло их чествование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Израиля.

Сообщается, что сегодня посольство Израиля в Украине вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне провели церемонию чествования пяти семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей, которые были признаны Праведниками народов мира.

Также сообщается, что звания лично вручил посол Израиля Михаэль Бродский:

  • Петру Павловскому (посмертно) и его брату Игнату Павловскому (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев Анатолий и Владимир Павловские;
  • Александре Байнак (посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия;
  • Марии Жосул (посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Ольга Коханевич;
  • Павлу и Марии Натаровым (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Награду получила дочь праведников Ираида Козачук.

"По каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу, и каждая из них достойна этого. Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях общего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор - несмотря ни на что, оставаться людьми", - отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Отметим, на сегодня более 2 500 украинцев признаны Праведниками народов мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе появилась улица Праведников мира в Суворовском районе.

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