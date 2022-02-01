Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу ще п'яти українським родинам       

Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу, яке дається за порятунок євреїв під час Голокосту, ще п'яти українським родинам. Сьогодні пройшло їх вшанування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства Ізраїлю.
Повідомляється, що сьогодні посольство Ізраїлю в Україні разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні провели церемонію вшанування п'яти сімей з Києва, Тернополя, Тернопільської, Рівненської, Дніпропетровської та Вінницької областей, які були визнані Праведниками народів світу.
Також повідомляється, що звання особисто вручив посол Ізраїлю Міхаель Бродський:
"За кожній з цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна з них гідна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне перш за все в тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір - незважаючи ні на що, залишатися людьми", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Зазначимо, на сьогодні понад 2 500 українців визнані Праведниками народів світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі з'явилася вулиця Праведників світу в Суворовському районі.