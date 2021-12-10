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В Одессе появилась улица Праведников мира

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Одесса, Пятница 10 декабря 2021 14:12
В Одессе появилась улица Праведников мира Фото: улица Праведников мира появилась в Одессе (omr.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Городской совет Одессы переименовал улицу Краснослободскую в Суворовском районе. Теперь она называется улица Праведников мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Думская".

Сообщается, что решение о переименовании улицы приняли большинством голосов. До этого инициативу со сменой названия поддержали участники общественных слушаний.

Отметим, почетное звание "Праведник народов мира" было введено Израилем, его присуждают тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения нацистами. На сегодня это звание получили более 2 000 украинцев.

Как пишет "Думская", выбор улицы для переименования не был случайным, поскольку именно на Слободке во время оккупации Одессы было еврейское гетто. Известно, что некоторые одесситы прятали у себя еврейских детей, которых по этой улице отправляли в гетто.

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