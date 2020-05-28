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Израиль предотвратил крупную кибератаку: могло бы привести к катастрофическим последствиям

Новости » Общество     28.05.2020 - 12:54
Израиль предотвратил крупную кибератаку: могло бы привести к катастрофическим последствиям
Фото: кибератака (freepik)

Злоумышленники хотели отравить питьевую воду

Израиль в прошлом месяце предотвратил крупную кибератаку на систему водоснабжения. Хакеры пытались установить контроль над системой хлорирования резервуаров с водой, что привело б к катастрофическим последствиям.

Об этом сообщает Associated Press.

Глава Национального управления по кибербезопасности Игаль Унна сообщил, что в ходе атаки хакеры пытались установить контроль над системой хлорирования резервуаров с водой. Он предполагает, что злоумышленники хотели отравить питьевую воду, изменив пропорции химикатов для ее очистки.

Игаль также отметил, что попытка атаки была предотвращена полностью, однако если бы она не была пресечена, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Также он считает, что атака была спланирована не ради финансовой выгоды.

"Это была атака на Израиль и национальную безопасность Израиля, а не ради финансовой выгоды", - сказал Игаль Унна

Напомним, на прошлой неделе лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 в Израиле атаковали хакеры.

Также РБК-Укрина сообщало, что спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов сообщили о кибератаках.

Вместе с тем, в Украине существенно увеличилось количество кибератак на сайты органов власти.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Израилькибератака
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