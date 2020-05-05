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В Британии и США зафиксировали кибератаки на медорганизации

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 17:35
В Британии и США зафиксировали кибератаки на медорганизации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Хакеры совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения

Спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов сообщили о кибератаках, целью которых стали организации, вовлеченные в борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), передает City am.

Сообщается, что злоумышленники совершали атаки на национальные и международные органы в области здравоохранения, фармацевтические компании, лаборатории и местные органы власти "с вероятной целью сбора информации, связанной со вспышкой коронавируса".

По данным спецслужб, хакеры пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медицинских структур.

Какие организации или страны могли стоять за этими атаками - не сообщается.

Напомним, число смертей в результате заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 250 тысяч. При этом, в мире зафиксировано 3,6 млн случаев заболевания коронавирусом, из них 1 187 420 человек выздоровели. Лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса остаются Соединенных Штаты.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер назвал "не странным" случай COVID-19, который обнаружили во французской больнице в декабре прошлого года.

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