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Ізраїль запобіг велику кібератаку: хакери могли отруїти воду

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 12:54
Ізраїль запобіг велику кібератаку: хакери могли отруїти воду
Фото: кібератака (freepik)

Зловмисники хотіли отруїти питну воду

Ізраїль у минулому місяці запобіг велику кібератаку на систему водопостачання. Хакери намагалися встановити контроль над системою хлорування резервуарів з водою, що призвело б до катастрофічних наслідків.

Про це повідомляє Associated Press.

Глава Національного управління з кібербезпеки Ігаль Унна повідомив, що в ході атаки хакери намагалися встановити контроль над системою хлорування резервуарів з водою. Він припускає, що зловмисники хотіли отруїти питну воду, змінивши пропорції хімікатів для її очищення.

Ігаль також зазначив, що спроба атаки була попереджена повністю, однак якби вона не була припинена, це могло б призвести до катастрофічних наслідків. Також він вважає, що атака була спланована не заради фінансової вигоди.

"Це була атака на Ізраїль і національну безпеку Ізраїлю, а не заради фінансової вигоди", - сказав Ігаль Унна

Нагадаємо, минулого тижня лабораторії з розробки вакцин від COVID-19 в Ізраїлі атакували хакери.

Також РБК-Україна повідомляло, що спецслужби Великобританії та Сполучених Штатів повідомили про кібератаки.

Разом з тим, в Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Ізраїлькібератака
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