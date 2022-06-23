Израиль позволит части украинских беженцев устроиться на работу

Начиная с 1 июля, украинцы, прибывшие в Израиль до начала войны на территории Украины - смогут трудоустроиться. Решение коснется около 13 тысяч украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Haaretz .

Решение будет касаться украинцев, которые сегодня находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз.

В то же время гражданам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России, МВД продлило вид на жительство до конца июля.