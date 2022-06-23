Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу

Рішення стосуватиметься українців, які сьогодні перебувають в Ізраїлі, у яких яких закінчився термін дії туристичних віз.

Водночас громадянам, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.