Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу

Починаючи з 1 липня, українці, які прибули до Ізраїля до початку війни на території України - зможуть працевлаштуватися. Рішення торкнеться близько 13 тисяч українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Haaretz.
Рішення стосуватиметься українців, які сьогодні перебувають в Ізраїлі, у яких яких закінчився термін дії туристичних віз.
Водночас громадянам, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, хто та як серед українських біженців зможе отримати фінансову допомогу в Естонії.
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