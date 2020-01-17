ru
ua

Израиль поразил подземную инфраструктуру движения ХАМАС в секторе Газа

Новости » Происшествия   

Израильская армия таким образом ответила на предыдущие атаки со стороны ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об удачном ударе по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в четверг, 16 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Речь идет об атаке на подземные объекты движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической группировкой. Атака стала ответом на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении.

Также истребители армии Израиля поразили несколько военных объектов ХАМАС в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории, который состоялся ранее в тот же день.

Напомним, ранее по территории Израиля из сектора Газа были запущены четыре ракеты. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол" на юге Израиля.

Гончарук объяснил высокие зарплаты министров Порошенко купил квартиру танкисту Богдану Пантюшенко
Читать все новости