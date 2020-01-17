Ізраїль вразив підземну інфраструктуру руху ХАМАС у секторі Газа

Фото: удар по ХАМАСу (Adel Hana / Getty images)

Ізраїльська армія таким чином відповіла на попередні атаки з боку ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила про вдалий удар по інфраструктурі палестинського руху ХАМАС у четвер, 16 січня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter ізраїльської армії.

Йдеться про атаку на підземні об'єкти руху ХАМАС, визнаного в Ізраїлі терористичним угрупуванням. Атака стала відповіддю на запуск у бік території країни повітряних куль з вибухівкою.

"Терористи в секторі Газа протягом дня запускали кулі з вибухівкою в ізраїльські будівлі. У відповідь бойовий вертоліт Армії оборони Ізраїлю завдав удару по підземній інфраструктурі ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Також винищувачі армії Ізраїлю вразили кілька військових об'єктів ХАМАС у відповідь на запуск чотирьох ракет по ізраїльській території, який відбувся раніше в той же день.

Нагадаємо, раніше по території Ізраїлю з сектора Газа були запущені чотири ракети. Дві з них були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол" на півдні Ізраїлю.