Состоялось первое заседание общественного совета Мемориального центра "Бабий Яр"

Фото: во время заседания (пресс-служба)

Сборы общественного совета будут проходить раз в квартал

Состоялось первое заседание Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в новом составе. В общественный совет вошли известные деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что во время заседания члены совета обсудили и поддержали ключевые, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев.

"Общественный совет - это платформа для диалога с обществом и экспертной средой. Мы работаем со сложной и чувствительной для общества темой. Поэтому нам крайне важно слышать и учитывать разные позиции общественности", - отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

Сборы общественного совета будут проходить раз в квартал.

Известно, что в совет среди прочих вошел Борис Забарко, председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей, директор научно-просветительского центра "Память Катастрофы", который выжил во времена Холокоста. Он акцентировал внимание на необходимости создания мемориала памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.

"С каждым годом выживших в этой трагедии, становится меньше. Во всех странах есть музеи, которые рассказывают эту историю. А в нашей стране, где произошли такие страшные события, музея нет до сих пор. Это позор и стыд для всех нас, для меня лично. Мы не имеем права не построить этот музей", - отметил Забарко.

Помимо Забарко, в состав общественного совета мемориального центра также вошли:

Олег Вишняков – Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, бизнесмен.

Борис Глазунов – генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Юрий Голик – член президии Еврейской Конфедерации Украины, советник главы Днепропетровской ОГА 2015-2019 гг., советник премьер-министра Украины октябрь 2019 г. - март 2020 г.

Константин Грищенко – министр иностранных дел Украины 2010-2012 гг., 2013-2015 гг., вице-премьер-министр Украины в 2012 г.

Александр Злотник – композитор, народный артист Украины, ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиера, глава Религиозного Объединения Общин Прогрессивного Иудаизма Украины.

Анатоль Карминский – строительный эксперт, заслуженный строитель Украины, член совета Строительной Палаты Украины, директор ООО "Укрсервекс".

Ольга Кудиненко – сооснователь благотворительного фонда "Таблеточки".

Неля Куковальская – генеральный директор Национального заповедника "София Киевская".

Андрей Куликов – радиожурналист, телеведущий, сооснователь и глава правления ОО "Громадське радио".

Владимир Лавренчук – банкир, экономист.

Дина Попова – директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Ахтем Сейтаблаев – актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым.

Ольга Сумская – актриса, телеведущая, Народная артистка Украины.

Александр Сусленский – президент Всеукраинского еврейского совета, почетный академик Национальной Академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины.

Маргарита Яковлева – журналист, основатель проекта "Слово Праведника".

Состав общественного совета будет расширяться. Следующая встреча общественного совета планируется в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября.