Состоялось первое заседание общественного совета Мемориального центра "Бабий Яр"

Сборы общественного совета будут проходить раз в квартал
Состоялось первое заседание Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в новом составе. В общественный совет вошли известные деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что во время заседания члены совета обсудили и поддержали ключевые, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев.
"Общественный совет - это платформа для диалога с обществом и экспертной средой. Мы работаем со сложной и чувствительной для общества темой. Поэтому нам крайне важно слышать и учитывать разные позиции общественности", - отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.
Сборы общественного совета будут проходить раз в квартал.
Известно, что в совет среди прочих вошел Борис Забарко, председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей, директор научно-просветительского центра "Память Катастрофы", который выжил во времена Холокоста. Он акцентировал внимание на необходимости создания мемориала памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.
"С каждым годом выживших в этой трагедии, становится меньше. Во всех странах есть музеи, которые рассказывают эту историю. А в нашей стране, где произошли такие страшные события, музея нет до сих пор. Это позор и стыд для всех нас, для меня лично. Мы не имеем права не построить этот музей", - отметил Забарко.
Помимо Забарко, в состав общественного совета мемориального центра также вошли:
Состав общественного совета будет расширяться. Следующая встреча общественного совета планируется в декабре.
Напомним, ранее сообщалось, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября.