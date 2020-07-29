ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Киев, Среда 29 июля 2020 11:24
Президент поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Зеленский подчеркнул, что его создание является очень важным для Украины

Президент Владимир Зеленский поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр". Он подчеркнул важность памяти жертв Холокоста в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что глава государства провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

"Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям... Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", - сказал президент.

При этом президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Кроме того, в состав наблюдательного совета был приобщен первый президент Украины (1991-1994 годы) Леонид Кравчук. Он отметил, что будущий мемориал должен быть объективно истинным, честным и гуманным.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта, а также координацию сторон при подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, в марте 2018 года городская власть подписала с руководителями профильных государственных структур Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В июне в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион заявил, что по международному определению в Украине подъем антисемитизма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийБабий Яр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь