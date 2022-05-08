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Израиль планирует создать гражданскую национальную гвардию

Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Бенет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал создать гражданскую Национальную гвардию. Совет национальной безопасности и Министерство общественной безопасности представят предложение уже до конца мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Соответствующее заявление Беннета было сделано после недавнего теракта в Израиле в День независимости. После масштабных поисков было объявлено об аресте двух человек.

Израиль является не единственной страной, создавшей общественную гвардию. В 2016 году, на фоне волны террористических атак, с соответствующей инициативой выступил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

В последние месяцы между Израилем и палестинцами резко возросла напряженность. Только во время теракта на Западном берегу погибли 19 гражданских. Израильская армия приняла решение подавить насилие, однако рейдам оказывалось сопротивление, в результате чего с середины марта погибли по меньшей мере 27 палестинцев.

Беннет подчеркнул, что Израиль и в дальнейшем будет относиться с уважением ко всем религиям и сохранять единоличный суверенитет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая, в День независимости Израиля, в центре Эльада произошел теракт.

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Израиль