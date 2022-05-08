Ізраїль планує створити громадянську національну гвардію

Відповідна заява Беннета була зроблена після нещодавнього теракту в Ізраїлі в День незалежності. Після масштабних пошуків було оголошено про арешт двох осіб.

Ізраїль є не єдиною країною, яка створила громадську гвардію. У 2016 році, на тлі хвилі терористичних атак, з відповідною ініціативою виступив колишній президент Франції Франсуа Олланд.

В останні місяці між Ізраїлем та палестинцями різко зросла напруженість. Лише під час теракту на Західному березі загинули 19 цивільних. Ізраїльська армія прийняла рішення придушити насильство, однак рейдам чинився супротив, внаслідок чого із середини березня загинули щонайменше 27 палестинців.

Беннет наголосив, що Ізраїль й надалі ставитиметься з повагою до усіх релігій та зберігатиме одноосібний суверенітет.