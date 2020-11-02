Израиль планирует повысить штрафы за нарушение карантина

Правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом поддержала предложение премьер-министра и министра здравоохранения о повышении штрафов за нарушение карантина. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в парламент страны.

Об этом сообщает официальная страница премьер-министра Израиля в Facebook.

За нарушение запрета на использование общественных и коммерческих предприятий, а также частных помещений, хотят наказывать штрафом в размере 10 тысяч шекелей (почти 84 тысячи гривен), что вдвое превышает сегодняшний размер.

Штраф за нарушение запрета на проведение мероприятий, конференций, выставок, фестивалей и развлекательных шоу, согласно проекту закона, могут повысить с 5 тысяч до 20 тысяч шекелей (более 167 тысяч гривен).

Напомним, в Латвии решили штрафовать граждан, которые не носят маску в общественных местах. Размер штрафа за нарушение карантина составит до 50 евро.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов призвал Верховную раду повысить штраф за отказ граждан надевать маску в заведениях или сооружениях до 225 гривен. Сейчас этот штраф составляет 170 гривен.