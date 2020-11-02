Ізраїль планує підвищити штрафи за порушення карантину

Урядова комісія щодо боротьби з коронавірусом підтримала пропозицію прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я про підвищення штрафів за порушення карантину. Тепер законопроект передадуть на розгляд парламенту країни.

Про це повідомляє офіційна сторінка прем'єр-міністра Ізраїля в Facebook.

За порушення заборони на використання громадських та комерційних підприємств, а також приватних приміщень, хочуть карати штрафом у розмірі 10 тисяч шекелів (майже 84 тисячі гривень), що вдвічі більше за сьогоднішній розмір.

Штраф за порушення заборони на проведення заходів, конференцій, виставок, фестивалів та розважальних шоу, згідно з проектом закону, можуть підвищити з 5 тисяч до 20 тисяч шекелів (понад 167 тисяч гривень).

Нагадаємо, у Латвії вирішили штрафувати громадян, які не носять маску у громадських місцях. Розмір штрафу за порушення карантину становитиме до 50 євро.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Верховну раду підвищити штраф за відмову громадян вдягати маску в закладах чи спорудах до 225 гривень. Зараз цей штраф становить 170 гривень.