Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ

Посольство Израиля может быть перенесено из Киева во Львов в случае российского вторжения в Украину. Об этом договорился министр иностранных дел Израиля Яир Лапид с замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRu.co.il.
При этом МИД Израиля ведет переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян будут через сухопутные границы и третьи страны.
Напомним, Госдеп США объявил о переводе части сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, было принято решение сократить персонал киевской дипмиссии.
Кроме того, МИД Японии объявил о сокращении численности сотрудников посольства страны в Украине.