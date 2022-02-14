UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ

Автор: Валерия Полищук

Посольство Израиля может быть перенесено из Киева во Львов в случае российского вторжения в Украину. Об этом договорился министр иностранных дел Израиля Яир Лапид с замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRu.co.il.

При этом МИД Израиля ведет переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян будут через сухопутные границы и третьи страны.

Напомним, Госдеп США объявил о переводе части сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, было принято решение сократить персонал киевской дипмиссии.

Кроме того, МИД Японии объявил о сокращении численности сотрудников посольства страны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВторжение России в Украину