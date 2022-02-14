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Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова у разі вторгнення РФ

Автор: Валерія Поліщук

Посольство Ізраїлю може бути перенесено з Києва до Львова у разі російського вторгнення в Україну. Про це домовився міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід із заступником голови МЗС України Еміне Джапаровою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRu.co.il.

При цьому МЗС Ізраїлю веде переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати ізраїльтян будуть через сухопутні кордони і треті країни.

Нагадаємо, Держдеп США оголосив про переведення частини співробітників посольства Києва до Львова. Крім того, було прийнято рішення скоротити персонал Київської дипмісії.

Крім того, МЗС Японії оголосив про скорочення чисельності співробітників посольства країни в Україні.

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ІзраїльВторгнення Росії до України