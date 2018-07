Израиль перехватил судно "Флотилии свободы", шедшее в cектор Газа

Оно перевозило гуманитарную помощь и медикаменты на 13 тыс. евро

Израильские военные моряки перехватили судно "Флотилии свободы", которое направлялось в сектор Газа, минуя израильский пункт досмотра. Эту информацию подтвердили в Армии обороны Израиля, сообщает The Times of Israel.

"Военные ясно дали понять судну, что оно нарушает блокаду и что любые гуманитарные поставки могут быть доставлены в Газу через порт Ашдод", - цитирует издание заявление военных.

Отмечается, что судно "Аль-Авда" ("Возвращение") было перехвачено в 60 милях от берега. После этого его буксировали в порт Ашдод.

На борту судна находились активисты из Израиля, Австралии, Германии, Испании, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и Швеции. Они сопровождали гуманитарную помощь и медикаменты на 13 тысяч евро.

#FreedomFlotilla boat carrying medical supplies for #Gaza hijacked by Israeli forces. Please contact your governments & demand #FreePassage #FreedomOfMovement for #AlAwda with her cargo of solidarity & hope for a Just Future for #Palestinehttps://t.co/Dv7lDa2nSZ #CountdowntoGaza pic.twitter.com/HlHhnKO7jy