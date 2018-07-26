Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа

Всего было запущено девять ракет

Израиль в четверг перехватил ракету, которая была выпущена из сектора Газа. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на израильскую армию.

Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как военные Израиля обстреляли цели "Хамас" в прибрежной полосе, в результате чего были убиты трое боевиков.

В заявлении указано, что было произведено девять ракетных пусков. Одна ракета была перехвачена, остальные упали в открытых полях.

Отметим, что в последние недели на границе Израиля и сектора Газа наблюдалась эскалация насилия.

Напомним, 21 июля боевики радикального палестинского движения ХАМАС объявили о прекращении огня с Израилем в секторе Газа.

Как писало РБК-Украина, 14 июля армия Израиля провела воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в секторе Газа, которые стали самыми массовыми в дневное время на этой части палестинских территорий с 2014 года. В частности, один из ударов поразил около 40 целей.

Военные Израиля заявили, что удары стали ответом на различные теракты, устроенные "Хамас", целью которых были гражданские жители Израиля.

Сообщалось, что в результате этого авиаудара погибли два подростка. Погибшим было 15 и 16 лет, они находились в здании на севере Газы, которое попало под атаку. Кроме того, 15 человек в разных частях города получили ранения.