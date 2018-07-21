ХАМАС заявил о прекращении огня с Израилем

На данный момент в правительстве Израиля такую информацию еще не подтвердили

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС объявили о прекращении огня с Израилем в Секторе Газа. Об этом заявил спикер Хамаса, сообщает Reuters.

"ХАМАС заявил в субботу, что согласился на перемирие с Израилем в Секторе Газа, через день после того, как столкновения убили израильского солдата и четырех палестинцев вдоль границы", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель движения, условия перемирия были согласованы с израильским правительством, а посредниками между сторонами выступили Египет и ООН.

Сообщается, что на данный момент в правительстве Израиля такую информацию еще не подтвердили, однако израильские военные сообщили, что не проводят операции против ХАМАСа в Секторе Газа.

Напомним, ранее стороны конфликта в Секторе Газа договаривались о перемирии в мае текущего года.