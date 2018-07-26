Ізраїль перехопив ракету, випущену із сектора Газа
Всього було запущено дев'ять ракет
Ізраїль у четвер перехопив ракету, яка була випущена із сектора Газа. Про це повідомляє агентство AP з посиланням на ізраїльську армію.
Відзначається, що це сталося на наступний день після того, як військові Ізраїлю обстріляли цілі "Хамас" у прибережній смузі, в результаті чого були вбиті троє бойовиків.
У заяві зазначено, що було здійснено дев'ять ракетних пусків. Одна ракета була перехоплена, інші впали у відкритих полях.
Відзначимо, що в останні тижні на кордоні Ізраїлю і сектора Газа спостерігалася ескалація насильства.
Нагадаємо, 21 липня бойовики радикального палестинського руху ХАМАС оголосили про припинення вогню з Ізраїлем у секторі Газа.
Як писало РБК-Україна, 14 липня армія Ізраїлю провела повітряні удари по цілях екстремістського руху "Хамас" у секторі Газа, які стали наймасовішими в денний час на цій частині палестинських територій з 2014 року. Зокрема, один з ударів вразив близько 40 цілей.
Військові Ізраїлю заявили, що удари стали відповіддю на різні теракти, влаштовані "Хамас", метою яких були цивільні жителі Ізраїлю.
Повідомлялося, що в результаті цього авіаудару загинули два підлітки. Загиблим було 15 і 16 років, вони знаходилися у будівлі на півночі Гази, яка потрапила під атаку. Крім того, 15 осіб у різних частинах міста отримали поранення.