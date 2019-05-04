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Ізраїль перехопив десятки ракет запущених з сектору Газа

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 11:32
Ізраїль перехопив десятки ракет запущених з сектору Газа
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Ізраїльські літаки нанесли удар по пусковим установками

Армія оборони Ізраїлю (IDF) повідомила у суботу, 4 травня, про перехоплення декількох десятків ракет, які були запущені з території сектору Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу IDF.

Як повідомляється, система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехопила десятки ракет, які були випущені з території сектора Газа.

Зазначається, що загалом з палестинської території були запущені понад 50 ракет.

"Після повідомлення про спрацювання сирен повітряної тривоги в південних районах Ізраїлю повідомляємо, що більше 50 запусків ракет було здійснено з сектору Газа по ізраїльській території. Система ПВО "Залізний купол" перехопила десятки з них", - йдеться у повідомленні військових.

Крім того, у відповідь на обстріли ізраїльські військові літаки здійснили удари по двом пусковим установкам для ракет.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектору Газа в бік Ізраїлю.

У той же час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль завдав у відповідь авіаудари по цілям ХАМАС. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що запуск ракет по території сектора Газа був заходами у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснений раніше з території сектора Газа в бік Ізраїлю.

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