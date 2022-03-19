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Израиль передал Украине бронированные кареты скорой помощи

Бронированные скорые помощи (Фото: jns.org)
Автор: Константин Широкун

Израиль передал Украине четыре бронированных автомобиля скорой помощи. Машины самолетом отправили в Польшу, откуда машины своим ходом прибудут в нашу страну, и отправятся ближе к линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JNS.

Предполагается, что скорые на базе микроавтобусов Chevrolet будут использоваться для эвакуации раненых. Также Израиль направит в Молдову русско- и украиноязычных парамедиков для укомплектования клиники, которая будет предоставлять медицинскую помощь беженцам из Украины, а также эвакуированным раненым.

Израиль также намерен развернуть такую же клинику и в Польше сразу же после одобрения предложения польским правительством. Израильские медики будут предоставлять помощь украинским беженцам - взрослым и детям.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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