Ізраїль передав Україні броньовані карети швидкої допомоги

Ізраїль передав Україні чотири броньовані автомобілі швидкої допомоги. Машини літаком відправили до Польщі, звідки машини своїм ходом прибудуть в нашу країну, і відправляться ближче до лінії зіткнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JNS.
Передбачається, що швидкі на базі мікроавтобусів Chevrolet будуть використовуватися для евакуації поранених. Також Ізраїль направить до Молдови російсько- та україномовних парамедиків для укомплектування клініки, яка надаватиме медичну допомогу біженцям з України, а також евакуйованим пораненим.
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