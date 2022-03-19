Израиль передал Украине бронированные кареты скорой помощи

Израиль передал Украине четыре бронированных автомобиля скорой помощи. Машины самолетом отправили в Польшу, откуда машины своим ходом прибудут в нашу страну, и отправятся ближе к линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JNS .

Предполагается, что скорые на базе микроавтобусов Chevrolet будут использоваться для эвакуации раненых. Также Израиль направит в Молдову русско- и украиноязычных парамедиков для укомплектования клиники, которая будет предоставлять медицинскую помощь беженцам из Украины, а также эвакуированным раненым.

Израиль также намерен развернуть такую же клинику и в Польше сразу же после одобрения предложения польским правительством. Израильские медики будут предоставлять помощь украинским беженцам - взрослым и детям.