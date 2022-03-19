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Ізраїль передав Україні броньовані карети швидкої допомоги

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Субота 19 березня 2022 03:22
Ізраїль передав Україні броньовані карети швидкої допомоги Броньовані швидкі допомоги (Фото: jns.org)
Автор: Константин Широкун

Ізраїль передав Україні чотири броньовані автомобілі швидкої допомоги. Машини літаком відправили до Польщі, звідки машини своїм ходом прибудуть в нашу країну, і відправляться ближче до лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JNS.

Передбачається, що швидкі на базі мікроавтобусів Chevrolet будуть використовуватися для евакуації поранених. Також Ізраїль направить до Молдови російсько- та україномовних парамедиків для укомплектування клініки, яка надаватиме медичну допомогу біженцям з України, а також евакуйованим пораненим.

Ізраїль передав Україні броньовані карети швидкої допомогиІзраїль також має намір розгорнути таку ж клініку і в Польщі відразу ж після схвалення пропозиції польським урядом. Ізраїльські медики надаватимуть допомогу українським біженцям-дорослим і дітям.

Ізраїль передав Україні броньовані карети швидкої допомоги

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