Ізраїль передав Україні броньовані карети швидкої допомоги

Ізраїль передав Україні чотири броньовані автомобілі швидкої допомоги. Машини літаком відправили до Польщі, звідки машини своїм ходом прибудуть в нашу країну, і відправляться ближче до лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JNS .

Передбачається, що швидкі на базі мікроавтобусів Chevrolet будуть використовуватися для евакуації поранених. Також Ізраїль направить до Молдови російсько- та україномовних парамедиків для укомплектування клініки, яка надаватиме медичну допомогу біженцям з України, а також евакуйованим пораненим.

Ізраїль також має намір розгорнути таку ж клініку і в Польщі відразу ж після схвалення пропозиції польським урядом. Ізраїльські медики надаватимуть допомогу українським біженцям-дорослим і дітям.