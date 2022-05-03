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Израиль передал киевским больницам инновационные медикаменты

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Вторник 03 мая 2022 13:41
Израиль передал киевским больницам инновационные медикаменты Фото: Израиль передал киевским больницам инновационные медикаменты (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Израильский гуманитарный проект "Фрида", который помогает украинцам с начала войны в самых горячих точках, передал инновационные лекарства, а также, медицинскую гуманитарную помощь для киевских больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.

"Мы сегодня передали уникальную медицинскую помощь от государства Израиль для киевских больниц. На встрече также был глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, так как проект "Фрида" сотрудничает с комитетом", - рассказывает Гольдман.

С самого начала боевых действий израильские врачи в объединении с украинскими, помогли уже тысячам украинцев, которых эвакуировали с горячих точек, направляли на лечение в Израиль и передавали необходимые для жизни медикаменты.

"Мы хотим, чтобы эта помощь продолжалась, так как Израиль очень сопереживает украинцам в этой войне", - резюмировал Роман Гольдман.

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Израиль Гуманитарная помощь
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